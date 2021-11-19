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Друг Рашкина рассказал, что никто не планировал охотиться, за исключением депутата

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a_vyshinskiy/Telegram

Друг депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина, который отдыхал вместе с ним в Саратовской области, заявил, что в день убийства лося никто не планировал охотиться, помимо парламентария. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Приятель Владимир Матросов обратил внимание, что среди всех собравшихся оружие при себе было только у Рашкина. Другие присутствующие хотели только, по его словам, ловить рыбу.

«Никто не собирался охотиться, я так понимаю, кроме него. Мы приехали на рыбалку и отдыхали», — уточнил друг народного избранника.

Комментируя наличие разрешений, Матросов привел факт, что обычно Рашкин не думал о наличии документов.

«Все необходимые документы всегда были у меня. Он никогда не заботился о документах», — сказал Матросов.

Ранее Рашкин рассказал, что пошел на охоту один. Спрятавшись на опушке леса, охотник заметил зверя, но из-за плохих погодных условий не смог определить, кто это был — подумал, что встретил кабана. Народный избранник выстрелил дважды, животное упало. Приблизившись к добыче он понял, что убил лося.

Также председатель партии ЛДПР Жириновский анонсировал «прощание» с Рашкиным в Госдуме.

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