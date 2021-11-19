Эстония направит в Польшу 100 военнослужащих для помощи в охране границы с Белоруссией

Власти Эстонии направят 100 военнослужащих в Польшу по просьбе военного руководства этой страны, чтобы помочь в охране границы с Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет, его слова приводит РИА «Новости».

«К настоящему времени я подписал протокол собрания, на котором мы решили отправить 100 человек в Польшу», — сказал глава оборонного ведомства Эстонии.

Подготовительное подразделение направят в Польшу в эти выходные, а основные части должны прибыть на следующей неделе, уточнил Лаанет.

Отмечается, что в Польшу также отправят беспилотные летательные аппараты вместе с командами управления.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что белорусские силовики руководят мигрантами, чтобы те нелегально пересекли белорусско-польскую границу.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.