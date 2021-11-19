В Польше заявили, что четыре солдата получили ранения во время штурма границы мигрантами

Пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская заявила, что четверо польских военнослужащих получили ранения во время отражения штурма польско-белорусской границы мигрантами минувшей ночью. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера имели место две больших попытки силового пересечения границы. Кто-то из группы использовал слезоточивый газ», — рассказала Михальская.

Она отметила, что в одной из попыток пересечь границу принимали участие 500 человек. По словам пресс-секретаря пограничной охраны Польши, в силовиков бросали камнями и ослепляли лазерами.

Михальская добавила, что из-за этого пострадали четыре солдата, они получили мелкие повреждения из-за удара брошенными камнями.

Ранее Министерство национальной обороны Польши заявило, что белорусские силовики руководят мигрантами, чтобы те нелегально пересекли белорусско-польскую границу.

В ведомстве отмечают, что в рамках разведки, которую проводили белорусские спецслужбы, силовики повредили забор, а затем заставили мигрантов бросать камни в польских солдат для отвлечения внимания.