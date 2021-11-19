На Украине решили наградить почетным званием митрополита, писавшего письма Гитлеру

Киевский городской совет обратился в Израильский национальный мемориал Холокоста Яд Вашем, чтобы предоставить митрополиту Украинской грекокатолической церкви Андрею Шептицкому звание «Праведник народов мира». Как заявили в совете, во время Второй мировой войны с согласия Андрея Шептицкого значительное количество евреев скрывалось в греко-католических монастырях, даже в митрополичьей резиденции.

«Митрополит спасал еврейских детей и взрослых от нацистов. Андрей Шептицкий настаивал на том, чтобы скрывавшиеся в монастырях дети впоследствии были возвращены в свои семьи или переданы еврейским организациям», — отметил депутат совета Вадим Васильчук.

При этом Андрей Шептицкий известен тем, что во время Второй мировой войны писал хвалебные письма Адольфу Гитлеру на фоне оккупации части Украины со стороны нацистов. К примеру, он «сердечно поздравлял» лидера нацистской Германии с захватом Киева, называя его оккупацию «освобождением столицы от большевицкого ига».

Ранее на Украине нашли цитату Гитлера в учебнике для украинских студентов.