Лукашенко предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тысяч беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Европейском союзу создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев, находящихся в лагере на белорусско-польской границе. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, ее слова приводит «Пул Первого».

По ее словам, соответствующее предложение было сделано в ходе телефонного разговора Лукашенко с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

«Мы берем на себя обязательства содействовать, на сколько это возможно, и при их желании, остальным 5 тыс. вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию. На сегодня мы свои обязанности выполняем. К сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел сегодня, — 374 пассажира, преимущественно — граждане Ирака. Остальные же продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в западную Европу, прежде всего в Германию», — сказала Эйсмонт.

При этом она подчеркнула, что ЕС со своей стороны пока не выполнил ни одного обещания.

Ранее в Минске заявили, что на территории Белоруссии находится около 7 тысяч беженцев.