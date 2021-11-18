Кулеба заявил, что в публикации РФ переписки по нормандскому саммиту нет «ничего хорошего»

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «нет ничего хорошего» в публикации Россией дипломатической переписки по поводу организации саммита в нормандском формате. Об этом сообщает ТАСС.

«Ничего хорошего в этом нет», — утверждает Кулеба.

По его словам, «своими действиями Россия добивает нормандский формат, демонстрируя, что не заинтересована в его дальнейшем развитии и, безусловно, подрывая остатки доверия к себе».

Глава украинского МИД подчеркнул, что работа «над привлечением России к переговорному процессу» будет продолжаться.

Ранее российский МИД опубликовал дипломатическую переписку МИД России Сергея Лаврова с руководителем французского и немецкого МИДов Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Таким образом, ведомство попыталось пресечь спекуляции на тему роли России во внутриукраинском конфликте.

В Министерстве иностранных дел отметили, что в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению.