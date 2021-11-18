Тайвань открыл де-факто посольство в Литве, что стало дипломатическим прорывом для острова. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что против открытия тайваньского представительства выступал Пекин, который считает остров неотъемлемой частью КНР.

В МИД Тайваня отметили, что две стороны имеют огромный потенциал для сотрудничества в различных отраслях, таких как полупроводники, лазер, финансовые технологии и многие другие.

Главный нюанс в том, что остальные существующие в странах Европы представительства острова называются «Тайбэйский офис» или «комиссия» без употребления слова «Тайвань», как это сделали в Литве.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда в результате проигрыша в гражданской войне туда сбежали националисты из партии Гоминьдан. При этом принцип «одного Китая» подразумевает признание единого китайского государства — и согласно ему официальные отношения можно иметь либо с КНР, либо с Тайванем.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что после появления новости о грядущем открытии де-факто посольства Тайваня Китай отозвал посла и рекомендовал литовскому послу вернуться на родину.