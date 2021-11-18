Песков оценил перспективу встречи президентов России и США после переговоров Патрушева и Салливана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Он рассказал, что Патрушев и Салливан говорили «в продолжение тех пониманий», которые были достигнуты на встрече президента России и США Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве в июне. В частности, он упомянул тему стратстабильности и кибербезопасности, ситуации на Украине и миграционном кризисе на белорусско-польской границе.

Он подтвердил, что разговор прошел «в рамках ожидаемых контактов» руководства двух стран, но «пока прикидок по датам нет».

«Когда появятся, мы вместе с американскими собеседниками будем вас информировать», — сказал Песков.

Накануне Патрушев и Салливан провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились работать над улучшениями американо-российских отношений. В пресс-службе Совета безопасности РФ уточнили, что беседа прошла «в конструктивном ключе» «в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне».

В Белом доме эти переговоры оценили как «откровенные и конструктивные».