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Захарова предложила главреду Repubblica топить дом своими газетами вместо российского газа

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила главному редактору итальянской газеты Repubblica Маурицио Молинари использовать свои статьи вместо российского газа для топки дома. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Так, она прокомментировала статью журналиста «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу». Захарова напомнила Молинари, что лишь одной Италии Россия ежегодно поставляет до 20 млрд кубометров газа, и никогда Москва не обманывала Рим по поставкам газа.

«Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея – Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ призвала главреда написать «одно предложение правды», что Россия — самый надежный поставщик газа для Европы.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе поднялась до $1150 за тысячу кубов.

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