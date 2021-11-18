В Раде заявили, что Киев отдал Крым в обмен на неучастие России в событиях 2014 года

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива выразил мнение, что Киев отдал Крым России, чтобы та не вмешивалась в государственный переворот 2014 года на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу RTVI.

«Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым», — сказал парламентарий.

По его словам, люди проголосовали на референдуме за присоединение полуострова к Российской Федерации, потому что не хотели быть частью государства, где героизируют нацизм и отрицают советское прошлое. При этом Кива выразил надежду на то, что Донбасс и Крым приведут Москву и Киев за стол переговоров, и тогда им удастся найти компромисс.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Кива рассказал о подробностях обыска, который прошел у него дома.