В Белом доме назвали «конструктивными» переговоры Патрушева и Салливана

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провели телефонные переговоры, посвященные международной повестке дня. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Они обсудили несколько вопросов двусторонней повестки, а также региональные и мировые проблемы, вызывающие озабоченность. Разговор был откровенным и конструктивным», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве состоялась встреча Патрушева с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом.

В пресс-службе рассказали, что стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона.

Патрушев впервые встретился с Бернсом после того, как тот возглавил ЦРУ. До этого они контактировали в 2013 году, когда американский политик исполнял обязанности государственного секретаря Соединенных Штатов.