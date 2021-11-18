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Президент Молдавии объяснила «спешку» в подписании контракта с «Газпромом»

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Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны не спешили бы заключить контракт с «Газпромом», если бы не присутствовали определенные проблемы — в частности, с ценами на топливо. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Эти переговоры были бы совсем другими, если бы цены на газ в мире не были такими высокими, не было бы давления на правительство, не было бы спешки с подписанием контракта с «Газпромом», — заявила молдавский лидер.

По словам Санду, власти республики удивились, когда в конце сентября узнали, что контракт с «Газпромом» не был продлен. Президент отметила, что Молдавия была вынуждена покупать газ «в других местах» по высоким ценам.

«Если бы мы раньше могли предположить подобную проблему, мы бы подготовились», — сказала она.

В конце октября Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на пять лет. С 1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту. Майя Санду сообщила, что республика довольна подписанным документом.

Молдавия также должна провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед Россией в будущем году. После этого стороны определят, в течение какого срока «Молдовагаз» должна будет вернуть долг.

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