Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Минобороны Турции объяснили, когда будут использовать российские С-400 23:07
Поздравившего Путина украинского депутата лишили права на наградное оружие 23:04
Медведев отреагировал на пропажу китайской теннисистки Пэн Шуай 23:03
Тренер молодежной сборной Испании пожаловался на качество поля в Химках 22:55
Девушка заставила бойфренда сделать тату с ее именем и бросила его 22:51
Эндокринолог рассказала, какие продукты надо есть для восполнения дефицита витамина D 22:50
Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным 22:44
Друг обвиненного в убийстве врача бойца: никакой агрессии от него в жизни не... 22:36
Baza: экс-помощник министра финансов Коробкин погиб при взрыве в Волгограде 22:36
В Ленинградской области угнали мобильный пункт вакцинации 22:22

Москва предложила создать договор по предотвращению гонки вооружений в космосе

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Москва предлагает создать международный юридически обязывающий инструмент по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

«Предлагаемая нами договоренность могла бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса», — уточнила Захарова.

Кроме того, Москва предложила государствам не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств, не использовать в военных целях пилотируемые космические корабли, а также не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования.

В качестве промежуточности шага, пока не будут достигнуты договоренности, предлагается использовать выдвинутую Россией международную инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК), полноформатными участниками которой являются 30 государств.

«Убеждены, что запуск переговоров по международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью, – верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова также ответила на обвинения США и Великобритании в том, что проведенные Россией испытания по уничтожению недействующего российского космического аппарата «Целина-Д», находившегося на орбите с 1982 года, представляли угрозу для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Она отметила, что данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом и не было направлено против кого-либо.

В то же время в Белом доме призвали к разработке норм ответственного поведения в космосе, которым будут следовать все «ответственные космические державы».

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть