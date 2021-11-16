Москва предложила создать договор по предотвращению гонки вооружений в космосе

Москва предлагает создать международный юридически обязывающий инструмент по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

«Предлагаемая нами договоренность могла бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса», — уточнила Захарова.

Кроме того, Москва предложила государствам не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств, не использовать в военных целях пилотируемые космические корабли, а также не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования.

В качестве промежуточности шага, пока не будут достигнуты договоренности, предлагается использовать выдвинутую Россией международную инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК), полноформатными участниками которой являются 30 государств.

«Убеждены, что запуск переговоров по международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью, – верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова также ответила на обвинения США и Великобритании в том, что проведенные Россией испытания по уничтожению недействующего российского космического аппарата «Целина-Д», находившегося на орбите с 1982 года, представляли угрозу для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Она отметила, что данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом и не было направлено против кого-либо.

В то же время в Белом доме призвали к разработке норм ответственного поведения в космосе, которым будут следовать все «ответственные космические державы».