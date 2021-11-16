Минобороны Польши опубликовало видеозапись столкновений с мигрантами

Министерство национальной обороны Польши опубликовало видеозапись столкновений с мигрантами на польско-белорусской границе.

«Агрессивные мигранты продолжают кидать камни в наших солдат и офицеров. Польские военные отражают атаку», — отметили в ведомстве.

В сети появилась запись того, как мигранты начали бросать камни и бутылки в польских силовиков.

Власти Польши ранее выразили опасения, что их вооружат на белорусской стороне.

Несколько дней назад польская погранслужба уже обвиняла белорусских силовиков в передаче беженцам слезоточивого газа.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.