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В ГД оценили заявление о сценариях обороны Украины в случае «агрессии России»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что создание украинскими властями «сценариев» на случай военной кампании России является «очередным выкачиванием денег из государственного бюджета».

Таким образом он прокомментировал слова внештатного советника главы офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Украины Алексея Арестовича о том, что у Киева есть девять сценариев обороны на случай возможной «агрессии России».

По словам Белика, такие «сценарии» также направлены на получение «дотаций для стратегов, которые разработают планы обороны и контратак».

Он подчеркнул, что «никакой агрессии Киев не дождется», у России нет в планах войны с Украиной и, кроме того, Россия руководствуется «сдержанной» и «миролюбивой» политикой, а самому Арестовичу «нужно внимание, сделанное «на таком дешевом пиаре», как «набившая оскомину война» с РФ.

Ранее Арестович утверждал, что Киев подготовил вместе с иностранным партнерами план на случай полномасштабного конфликта с Россией.

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