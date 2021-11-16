Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В пассажира московского метро выстрелили из пневмата 09:10
В России проведут испытания лекарства от коронавируса компании Pfizer 09:06
На Украине заявили о 9 сценариях обороны от «агрессии России» 09:01
Тренер сборной Хорватии назвал российского игрока, который способен заиграть в Европе 09:01
Минэнерго заявило, что Россия не обсуждает с Украиной увеличение поставок угля 08:54
Политолог из Украины допустил отмену безвиза с Евросоюзом из-за... 08:47
Умер актер из сериала «Кости» Хит Фриман 08:46
Бойца MMA обвинили в убийстве врача из-за спора о вакцинации 08:44
Байден заявил, что США следуют принципу «одного Китая» 08:31
Экс-глава МВД Украины Аваков рассказал о ловушке, из которой не может выйти... 08:26

Си Цзиньпин призвал Джо Байдена вернуться к конструктивному взаимодействию Китая и США

close
100%
Susan Walsh/AP

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена вернуться к конструктивному взаимодействию Китая и США, сообщает телеканал CGTN.

Си Цзиньпин, по итогам онлайн переговоров с американским президентом, выразил надежду на то, что Байден сумеет вернуть нормальные отношения между странами.

Кроме того, Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане, Иране и на Корейском полуострове. В свою очередь, Байден выразил озабоченность ситуацией и действиями КНР в Синцзяне, Гонконге и Тибете.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США следуют принципу «одного Китая» и не поддерживают независимость Китайской республики (Тайваня).

Кроме того, Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут создавать против Китая военно-политический блок или вступать с КНР в вооруженный конфликт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть