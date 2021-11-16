Си Цзиньпин призвал Джо Байдена вернуться к конструктивному взаимодействию Китая и США

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена вернуться к конструктивному взаимодействию Китая и США, сообщает телеканал CGTN.

Си Цзиньпин, по итогам онлайн переговоров с американским президентом, выразил надежду на то, что Байден сумеет вернуть нормальные отношения между странами.

Кроме того, Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане, Иране и на Корейском полуострове. В свою очередь, Байден выразил озабоченность ситуацией и действиями КНР в Синцзяне, Гонконге и Тибете.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США следуют принципу «одного Китая» и не поддерживают независимость Китайской республики (Тайваня).

Кроме того, Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут создавать против Китая военно-политический блок или вступать с КНР в вооруженный конфликт.