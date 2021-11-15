Польша ожидает ночью попытки штурма границы мигрантами

Пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что нынешней ночью ожидается попытка пересечения мигрантами границы страны. Об этом она сообщила в эфире Польского телевидения.

По ее словам, ведомство ожидает попытку штурма. Она подчеркнула, что эта ночь «может быть горячей».

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, что Минск не несет ответственность за миграционный кризис на границе с Польшей.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.