ЕС подготовил пятый пакет санкций против Белоруссии

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Евросоюз достиг политического соглашения об очередном пакете против Белоруссии. Об этом сообщил агентству LETA.

По его словам, он пока не может дать более конкретной информации по планируемым санкциям, но в первую очередь они будут касаться белорусских чиновников, компаний, в том числе авиационных, которые участвуют в перевозке мигрантов.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что мигранты начинают прилетать в Белоруссию через Москву. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter президента.

Он подчеркнул, что «Россия тем или иным образом связана» с ситуацией на границе. Об этом, по его словам, говорит «многое», в частности то, что мигранты из Ирака «приезжают через Москву» и направляются в Минск.

До этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия контролирует кризис между Белоруссией и Евросоюзом.