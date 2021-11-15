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Евросоюз ввел санкции против четырех сирийских министров

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Global Look Press

Евросоюз расширил санкции в отношении Сирии, добавив в него четырех недавно назначенных министров. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС, опубликованном на их сайте.

«Сегодняшнее решение увеличивает до 287 список людей, на которых распространяется запрет на поездки и замораживание активов. В список также включены 70 организаций, активы которых подлежат замораживанию», — говорится в сообщении.

Ограничительные меры в отношении руководства Сирии, а также предпринимателей были введены в 2011 году. Они включают в себя запрет на импорт нефти, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского центрального банка, находящихся в ЕС, экспортные ограничения на оборудование и технологии.

С тех пор Евросоюз продлевает установленные ограничения. В прошлом году из санкционного списка исключили двух лиц и одну компанию, поскольку они «прекратили действия», которые подпадают «под санкции».

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