Блинкен обсудил с главой МИД Франции «внушающие обеспокоенность» действия РФ на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой французского внешнеполитического ведомства Жан-Ивом Ле Дрианом действия России на Украине и около ее границ, «внушающие обеспокоенность». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя госдепартамента Неда Прайса

«Госсекретарь Блинкен разговаривал вчера с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и обсуждал сообщения о внушающей беспокойство военной деятельности России на Украине и близ нее, а также общую приверженность [США и Франции] суверенитету и территориальной целостности Украины», — сказал Прайс.

Он добавил, что одной из тем разговора стала ядерная программа Ирана.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Москва на фоне миграционного кризиса на белорусско-полькой границе может вторгнуться на украину