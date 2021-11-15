FT: Евросоюз может ввести санкции против минского аэропорта и гостиницы «Минск»

Европейский союз (ЕС) может ввести санкции против 20 белорусских чиновников, Национального аэропорта Минска и столичной гостиницы «Минск» из-за кризиса с беженцами на границе. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники.

По информации газеты, санкции против гостиницы «Минск» могут быть приняты из-за размещения там мигрантов, которые в дальнейшем отправляются на границу с Польшей. Ограничения также могут затронуть сирийскую авиакомпанию Cham Wings Airlines за перевозку беженцев, хотя 13 ноября она прекратила рейсы в Белоруссию.

Сообщается, что страны ЕС еще не пришли к консенсусу по поводу санкций против Национального аэропорта Минска из-за юридических сложностей.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза планируют одобрить расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границах этой страны с государствами ЕС.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в Евросоюз.