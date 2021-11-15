На выборах в Болгарии побеждает партия «Продолжаем перемены»

Новое политическое объединение «Продолжаем перемены» занимает первое место на парламентских выборах в Болгарии после подсчета 100% голосов, проведенного социологическим агентством Alpha Research.

По данным агентства, коалиция «Продолжаем перемены» набрала 26,3%, а на втором месте идут партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» в коалиции с Союзом демократических сил с 23,2% голосов избирателей.

Третью строчку с 11,6% голосов занимает Движение за права и свободы, которое отстаивает интересы турецкого населения в Болгарии, а на четвертом месте оказывается Болгарская социалистическая партия с 10,9%.

Также в парламент Болгарии проходит партия «Есть такой народ», правоцентристская коалиция «Демократическая Болгария» и партия «Возрождение».

Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев лидирует на досрочных выборах в стране с 49,48% голосов. Его главным соперником во втором туре станет Анастас Герджиков, который набрал 23,03%.

Второй тур выборов президента пройдет 21 ноября.