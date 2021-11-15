Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россияне просят детского омбудсмена защитить 9-летнюю студентку МГУ 02:22
Ученые установили фактор, из-за которого одни виды вымерли, а другие — нет 02:22
Определились девять сборных, которые примут участие в финальном турнире ЧМ-2022 02:17
В Австрии привитым от COVID-19 могут запретить покидать дома по ночам 02:12
Американские ученые выяснили, как вакцинация влияет на грудное молоко 02:02
Американский летчик Хаусман: советские военные шутили во время перехвата самолетов США 01:58
Самедов об автоголе Кудряшова: ему будет тяжело 01:51
В России упростили подключение дачных участков к электричеству 01:42
Футболист сборной России Баринов одним словом описал поражение от Хорватии 01:36
Космонавт Шкаплеров рассказал о сложностях во время съемок фильма на МКС 01:32

На выборах в Болгарии побеждает партия «Продолжаем перемены»

close
100%
Alex Brandon/AP

Новое политическое объединение «Продолжаем перемены» занимает первое место на парламентских выборах в Болгарии после подсчета 100% голосов, проведенного социологическим агентством Alpha Research.

По данным агентства, коалиция «Продолжаем перемены» набрала 26,3%, а на втором месте идут партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» в коалиции с Союзом демократических сил с 23,2% голосов избирателей.

Третью строчку с 11,6% голосов занимает Движение за права и свободы, которое отстаивает интересы турецкого населения в Болгарии, а на четвертом месте оказывается Болгарская социалистическая партия с 10,9%.

Также в парламент Болгарии проходит партия «Есть такой народ», правоцентристская коалиция «Демократическая Болгария» и партия «Возрождение».

Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев лидирует на досрочных выборах в стране с 49,48% голосов. Его главным соперником во втором туре станет Анастас Герджиков, который набрал 23,03%.

Второй тур выборов президента пройдет 21 ноября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть