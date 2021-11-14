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В МВД Украины допустили введение режима ЧП в приграничных с Белоруссией областях

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский допустил введение в приграничных областях страны режима чрезвычайного положения в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях», — заявил Монастырский.

Он подчеркнул, что к охране границы Украины с Белоруссией пока не планируется привлекать военных с востока и юга страны.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна готовится к различным сценариям развития ситуации на белорусско-польской границе.

Он подчеркнул, что по информации разведки, в текущий момент на территории Белоруссии находится порядка 16 тысяч человек – «так называемых беженцев».

Данилов подчеркнул, что необходимо создать межведомственную рабочую группыус привлечением всех силовых структур страны, органов местного самоуправления для постоянного мониторинга ситуации на границе и дальнейшего оперативного реагирования.

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