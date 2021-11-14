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Кулеба обвинил РФ в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках разговора с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обвинил Россию в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Кулеба во время телефонного разговора рассказал Боррелю о том, как обстоит ситуация с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ.

«Министр также отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в нормандском формате и призвал Европейский союз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий», — говорится в публикации украинского ведомства.

Боррель заверил Кулебу, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, утверждают в украинском МИД.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова Кулебы о якобы «тормозящей» подготовку встреч в «нормандском формате» РФ.

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