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Польша предложила созвать Совет НАТО из-за мигрантов

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна проводит консультации с Литвой и Латвией по вопросу созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом он рассказал в интервью польскому агентству PAP.

«Мы обсуждаем <...>, не запустить ли статью 4 НАТО. Кажется, это становится все более необходимым. Потому что уже недостаточно того, чтобы мы публично выражали свою озабоченность — теперь нужны уже конкретные шаги и участие всего альянса», —

Он подчеркнул, что данное решение предусматривает совместные консультации при угрозе безопасности одного из государств альянса.

«Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если — по мнению какой-либо из них — территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой», — статья 4 устава НАТО.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в Евросоюз.

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