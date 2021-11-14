Путин: страны ЕС сами виноваты в миграционном кризисе

Российский президент Владимир Путин считает, что обвинения в адрес РФ в причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши являются попытками переложить проблемы «с больной головы на здоровую». С таким заявлением глава государства выступил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Они [страны Запада] сами в этом [кризисе] виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — отметил он.

Российский лидер обратился к обвиняющим РФ странам с призывом «заняться своими внутренними проблемами» и «не перекладывать ни на кого свои собственные вопросы». При этом Путин подчеркнул, что Россия готова оказать всяческое содействие в разрешении ситуации с мигрантами, если от Москвы что-то будет зависеть.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Ранее в МИД РФ назвали абсурдными обвинения Москвы на фоне ситуации на границе Белоруссии и Польши.