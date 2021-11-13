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Путин увидел будущее России в достижениях сегодняшних школьников

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Президент России Владимир Путин заявил в видеообращении к финалистам конкурса «Большая перемена», что достижения сегодняшних школьников определяют будущее страны. Слова Путина приводит РИА «Новости».

«Дорогие друзья, у вас есть все возможности, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. Это очень важно. Ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны», — сказал российский лидер.

Он добавил, что конкурсанты непременно добьются успехов, ведь полученный в «Большой перемене» опыт послужит им «надежной опорой». По его словам, интеллектуальное состязание помогло школьникам понять, что нужно для претворения своих идей в жизнь — вера в себя, стремление получать новые знания, желание двигаться вперед, задавая высочайшую планку и «крепкая, надежная команда единомышленников».

Ранее Путин пригласил увлекающегося робототехникой школьника из США поработать в России.

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