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На Украине боятся «нападения» России и Белоруссии

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Офис Президента Украины

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что действия России и Белоруссии на границе с ЕС опасны для Киева. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Politeka.

По его словам, Россия и Белоруссия своими действиями отсекают Украину от НАТО, поэтому западные страны не смогут быстро отреагировать на происходящее. Если нападение состоится, самой уязвимой окажется левобережная Украина, считает он.

По его словам, решительные действия со стороны Москвы и Минска могут начаться во время католического Рождества, когда Запад «будет на каникулах». Арестович заявил, что главной целью вторжения станет создание политического кризиса в Киеве, свержение Зеленского и формирование «марионеточного» правительства.

Ранее президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину.

До этого в Bloomberg появилась информация, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявления о том, что Россия планирует вторгнуться на Украину, являются «пустым безосновательным нагнетанием напряженности».

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