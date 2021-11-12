Спецпосланник США по климату назвал «отличной» встречу с российским коллегой в Глазго

Спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев и спецпосланник президента США по климату Джон Керри во время встречи в Глазго договорились укреплять сотрудничество по спутниковому мониторингу парниковых выбросов и метану. Об этом Эдельгериев сообщил ТАСС.

Керри также подтвердил факт встречи и договоренность, назвав переговоры «отличными».

Ранее Россия получила максимально низкие оценки в рейтинге использования «зеленой» энергетики и заняла 60-ю строчку из 61. Об этом сообщается в документе, опубликованном по итогам глобального климатического саммита в Глазго.

В документе отмечается, что последнее место занял Иран. При этом лидеров в рейтинге не оказалось, так как ни одна из стран еще не смогла достичь углеродной нейтральности. По общим очкам лучшем из государств стала Латвия.

Рейтинг считался по таким показателям, как доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общей структуре, текущий уровень использования ВИЭ, энергетический баланс без учета гидростанций. При этом только 11 стран из G20 имеют низкий или очень низкий рейтинг по каждой из категорий, в их числе оказалась и Россия.