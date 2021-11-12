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Девушка Саакашвили заявила, что политик не прекратил голодовку

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Возлюбленная экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько, заявила в эфире телеканала «Украина 24», что находящийся в Глданской тюремной больнице политик продолжил голодать.

«Я сегодня четвертый день, как ждала разрешение, чтобы с ним (с Саакашвили — прим. ред.) увидеться, и я могу сказать, что я сегодня попала <…> Сегодня 43-й день его голодовки, он голодовку не прекратил», — сказала Ясько.

Она напомнила, что Саакашвили был готов прекратить голодовку вчера в обмен на перевод в «нормальные условия с медицинской аппаратурой». Однако этого не произошло.

Украинский парламентарий отметила, что бывшему лидеру Грузии кричат с улицы обидные слова — «сегодня были единичные случаи, все предыдущие дни это было спланированной акцией».

Ранее советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возвращении в страну украинского гражданина Саакашвили.

Политика задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

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