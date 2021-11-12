В ЕС призвали Москву повлиять на белорусские власти

Евросоюз, используя дипломатические каналы, призывает Россию оказать влияние на белорусские власти, но получает отказ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейском внешнеполитическом ведомстве.

«Россия, безусловно, имеет большое влияние на Белоруссию, мы просим ее повлиять на Белоруссию, однако она пока не делает этого. «Говорите с Белоруссией», — отвечают в Москве», — заявил он.

Как отмечает ТАСС, дипломат отказался отвечать на вопрос о роли Москвы в миграционном кризисе на границе ЕС и Белоруссии. Неизвестно, видит ли Брюссель в Москве решение проблемы или ее причину.

На днях обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Нелегальные мигранты законным путем попадают в Белоруссию, откуда бегут в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Великобритании помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией.