Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Американские ученые раскрыли тайну образования каменного угля 13:10
Жительница Кентукки выиграла лотерею в день выхода на пенсию 13:09
В РАН сочли необходимым ужесточить противоковидные меры 13:06
Звезда «Чикатило» заявила о нападении маньяка 13:06
Медики обнаружили, что от громкого шума в голове скапливается жидкость 13:05
Песков уточнил, от чего зависят сроки ревакцинации Путина от COVID-19 13:04
Производители алкоголя усмотрели риск роста потребления контрафакта при введении... 13:02
Депутат Госдумы объяснил, как россияне с антителами смогут получать QR-коды 12:59
В Кремле ответили на сообщение о том, что Россия планирует вторжение... 12:59
Фармаколог Кондрахин оценил новый российский БАД против COVID-19 12:58

Сенатор Джаббаров прокомментировал статью Bloomberg о подготовке РФ «вторжения» на Украину

close
100%
Global Look Press

Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал статью Bloomberg о подготовке РФ «вторжения» на Украину, сообщает газета «Известия».

По словам сенатора, США не могут обладать никакими подобными данными, так как все, что Россия делает в сфере военной подготовки, происходит на своей территории.

«Мы не вторгаемся в Мексиканский залив, как они в Черное море со своими кораблями, делают здесь всякие разведывательные пролеты. Мы не находимся рядом с Аляской, они вот здесь крутятся под нашим носом — то британские корабли у берегов Крыма, то американские», — сказал он.

Джаббаров выразил уверенность в том, что подобные действия США, включая распространения фейковых новостей, указывают на то, что НАТО во главе с США разжигает истерию.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть