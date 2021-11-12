Сенатор Джаббаров прокомментировал статью Bloomberg о подготовке РФ «вторжения» на Украину

Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал статью Bloomberg о подготовке РФ «вторжения» на Украину, сообщает газета «Известия».

По словам сенатора, США не могут обладать никакими подобными данными, так как все, что Россия делает в сфере военной подготовки, происходит на своей территории.

«Мы не вторгаемся в Мексиканский залив, как они в Черное море со своими кораблями, делают здесь всякие разведывательные пролеты. Мы не находимся рядом с Аляской, они вот здесь крутятся под нашим носом — то британские корабли у берегов Крыма, то американские», — сказал он.

Джаббаров выразил уверенность в том, что подобные действия США, включая распространения фейковых новостей, указывают на то, что НАТО во главе с США разжигает истерию.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.