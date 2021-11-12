Секретарь Совбеза Украины рассказал, как проблемы Киева связаны с Россией

Киев всегда будет испытывать проблемы, в том числе в энергетической сфере, пока будет «хотя бы на йоту зависеть от России». О такой взаимосвязи украинских проблем и РФ сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Секретарь СНБО считает, что украинцев постоянно вводили в заблуждение, что они нем могут жить без России. «На самом деле это не соответствует действительности», — полагает Данилов.

Пока украинцы будут зависеть от РФ, они будут иметь «очень-очень большие проблемы», заявил представитель Киева. «Они [Россия] сразу этими проблемами будут пользоваться», — выразил свою точку зрения на отношениях двух государств Данилов. По его мнению, энергетический кризис, с которым сейчас столкнулась Украина, напрямую связан с действиями российского руководства.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Северный поток — 2» уступает ГТС Украины из-за резерва труб. . Он считает, что украинская ГТС «значительно удобнее» российского газопровода.