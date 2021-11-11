Захарова назвала реинкарнацией фашизма запрет на георгиевские ленты в Латвии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала реинкарнацией фашизма запрет на георгиевские ленточки в Латвии. Об этом она написала в Telegram-канале.

«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», — отметила она.

Захарова напомнила, что «георгиевской» является муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

«Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить ее даже в праздничные дни?» — задалась вопросом она.

Ранее сообщалось, что парламент Литвы в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленточки. В первом чтении латышский сейм поддержал введение запрета в сентябре 2020 года. Депутат латвийского сейма, лидер партии «Согласие» Янис Урбанович заявил, что «решение направлено против России, а не против самого символа», который с гордостью носили многие латвийские стрелки в Первую мировую войну.

Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в Москве. Черно-оранжевые ленты стали знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.