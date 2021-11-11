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Саакашвили решил прекратить голодовку

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Georgian Interior Ministry Press Service/AP

Находящийся под арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о прекращении голодовки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката политика Нику Гварамия.

«Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку», — написал в письме Саакашвили, которое передал адвокату.

Бывший президент уточнил, что прекратит голодовку, когда его переведут из тюремной больницы в клинику, где ему будет обеспечена его безопасность и высококачественное лечение в постреабилитационный период.

Саакашвили оказался в грузинской тюрьме 1 октября после возвращения на родину. В Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он уже заочно признан виновным. При этом сам Саакашвили считает себя «политическим заключенным» и с момента заключения объявил голодовку. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. 8 ноября экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

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