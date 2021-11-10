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Россия не поучаствует в созванной США встрече по вопросам борьбы с пандемией

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не примет участие в онлайн-конференции глав МИД по теме борьбы с пандемией, которую США проводят в среду, ввиду своего рабочего графика и позднего уведомления с американской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Информацию о предстоящем мероприятии мы получили лишь в самом конце октября. К этому времени рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова уже был сформирован и не позволил ему принять участие в этой встрече. Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников других лиц, кроме руководителей ведомств, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Россия не располагает информацией о программе и участниках встречи. В текущий момент ведомство готовится к участию в сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, утверждает Захарова.

Ранее директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, когда будет объявлено об окончании пандемии коронавируса.

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