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Россия на переговорах в Вене объяснила цель маневров США в Черном море

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Bosphorus Naval News/Twitter.com

США обвиняют Россию в наращивании численности войск у границы с Украиной, чтобы «под шумок» перебросить свои корабли в Черное море. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сообщает РИА «Новости».

«Цель этой лживой антироссийской кампании – под шумок перебросить корабли США в Черное море. С 30 октября в акватории находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября в Черное море зашел танкер John Lenthall, а 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney ВМС США», — пояснил Гаврилов.

Помимо этого, по его словам, 6 ноября два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США выполнили полеты над Черным морем на удалении 30 километров от российской государственной границы. Москва считает, что США создают многонациональную вооруженную группировку рядом с российскими рубежами, подчеркнул он.

«С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения», — резюмировал российский представитель.

Ранее подобную позицию высказало Министерство обороны России, называя действия США дестабилизирующим фактором во всем Черноморском регионе.

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Отношения России и США
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