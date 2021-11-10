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Украина ввела санкции против россиян, открывавших представительство Никарагуа в Крыму

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции за открытие диппредставительства Никарагуа в Крыму. В списке лиц, на кого распространятся ограничения – четверо россиян, сообщает kp.ua со ссылкой на заявление секретаря ведомства Алексея Данилова.

«Было принято решение о введении персональных санкций против граждан, открывших представительство Никарагуа в Крыму. Это 8 физических лиц: 4 гражданина Никарагуа, 4 гражданина Российской Федерации», — уточнил Данилов.

10 ноября по инициативе президента Владимира Зеленского было собрано срочное совещание СНБО Украины. При этом вопросы, которые планировалось рассмотреть на встрече, не разглашались.

2 ноября украинский президент ввел пакет санкций против России, который затронул порядка 140 физических и 50 юридических лиц.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала эти ограничительные меры «укусом комара спокойному медведю». По ее словам, судьба европейцев менее всего беспокоит Зеленского и президента США Джо Байдена, поэтому украино-американские санкции стоит рассматривать как элементы гибридной войны против России.

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