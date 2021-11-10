«Я это не потерплю! Я ясно выразился?!»: премьер Греции отругал голландскую журналистку

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте агрессивно отреагировал на вопрос голландской журналистки. Фрагмент с пресс-конференции был выложен на новостном портале In.gr.

Мицотакис возмутился вопросом независимой журналистки Ингеборг Бойгель спросившей у него, «когда он прекратит врать и ответит честно о кризисе беженцев в Греции», а также спросившей у Рютте о том, какие санкции должны быть наложены на Грецию и Нидерланды из-за того, что она считает нарушениями правами человека, а также из-за того, что беженцев не перераспределяют в голландские муниципалитеты, которые желают их принять.

«Я уважаю то, что в Голландии есть культура задавать прямые вопросы политикам. То, что я не потерплю, так это то, что в этом здании вы будете оскорблять меня или народ Греции обвинениями, не подтвержденными материальными фактами!» — сказал премьер-министр Греции.

Он заявил, что его страна спасает сотни и тысячи людей от утопления в море каждый день.

«При этом, да, мы перехватываем лодки из Турции, так как имеем на это право в соответствии с европейским законодательством, после чего ждем турецкую береговую охрану, чтобы взять этих людей и перевезти обратно в Турцию. А вместо того, чтобы обвинять греков, вы лучше обвиняйте тех, кто инструментализирует миграционный вопрос, ставя людей в опасное положение в то время, как их жизнь не находится в опасности в Турции, в отличие от моря», — ответил он на вопрос журналистки.

На этой фразе Бойгель перебила Мицотакиса, а он в свою очередь спросил у нее, была ли она на новых лагерях для беженцев на острове Самос. На это журналистка ответила утвердительно, но премьер ей не поверил.

«Нет, вы не были на Самосе!» — закричал он. «Послушайте, вы не будете заходить в это здание и оскорблять меня! Я ясно выразился?! Я отвечаю сейчас и вы не будете меня перебивать, понятно?» — ответил он, добавив, что Греция построила на острове комфортный лагерь временного содержания беженцев на деньги ЕС.

Бойгель — документалист, жившая последние нескольких десятилетий на греческом острове Идра. Она была арестована в июне за то, что приютила у себя беженку из Афганистана, ей грозит штраф в размере до €10,5 тыс.