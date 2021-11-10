Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин и временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель провели беседу, в ходе которой Меркель попросила российского лидера повлиять на ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщает РИА «Новости».

Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщили в Кремле.

В ходе разговора была подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Стороны выразили озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.

Меркель назвала бесчеловечной и неприемлемой «инструментализацию» мигрантов белорусскими властями и попросила Путина повлиять на это, сообщает немецкое правительство. Между тем Владимир Путин предложил наладить обсуждение проблем миграционного кризиса в прямых контактах представителей стран ЕС с Минском.

Ранее двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии. Нелегалов вернули обратно на белорусскую территорию.

В Польше подчеркнули необходимость ввести санкции против России и Белоруссии из-за кризиса с мигрантами. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ввести ограничения и «против Буша-младшего с Пентагоном».