Клишас заявил о готовности учесть замечания кабмина в законопроекте о региональной власти

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что поправки правительства РФ в законопроект о региональной власти будут учтены и пройдут обсуждения в профильных комитетах Госдумы.

«Мы при разработке закона сразу договорились с правительством, что по ряду вопросов правительство сформирует свой пакет поправок ко второму чтению. Правительство выдало положительное заключение с рядом предложений. Мы готовы учесть предложения правительства в ходе подготовки ко второму чтению, но все поправки должны пройти обсуждение в профильных комитетах Госдумы», — сказал он.

Автором законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» помимо Клишаса выступает глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о региональной власти. При этом портал Znak.com сообщал, что кабмин на шести листах высказал множество замечаний к тексту проекта закона.