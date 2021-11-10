Посольство России не получало уведомление о задержании россиянина на границе с Белоруссией

Посольство России в Польше не получало уведомление о задержании российского гражданина на границе с Белоруссией, которого обвиняют в пособничестве нелегальной миграции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Варшаве Владимира Александрова.

Александров уточнил, что консульская конвенция между Россией и Польшей от 1992 году предусматривает трехдневный срок подачи этого уведомления.

Ранее в Польше задержали россиянина за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии.

Вместе с гражданином России польские пограничники также задержали граждан Швеции и Литвы.

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии в ночь на среду, 10 ноября. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе страны. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии.