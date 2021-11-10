В МИД Литвы рассказали, когда могут открыть огонь на границе с Белоруссией

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что литовские пограничники могут открыть огонь лишь в крайнем случае, — если «зеленые человечки» (белорусские пограничники — прим.) попытаются прорваться через границу с оружием. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом он подчеркнул, что никто не будет стрелять по агрессивно настроенным мигрантам. По его словам, беженцы настроены мирно.

«Единственные агрессивные в этом случае — это белорусские пограничники, спецслужбы, которые грозят тем же курдам, которые уже пытаются идти обратно, осознав, что они не смогут легко проникнуть в ЕС, тогда им угрожают оружием и заставляют опять и опять пытаться пересечь европейскую границу», — сказал литовский дипломат.

Накануне сейм (парламент) Литвы большинством голосов объявил чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами. В документе указывалось, что ЧП введено для устранения угрозы для общества, которую представляет массовый приток беженцев.