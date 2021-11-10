Перебежчика из КНДР в Южной Корее обвинили в шпионаже

Женщину, перебежавшую из КНДР в Южную Корею, обвинили в шпионаже в пользу северокорейских спецслужб, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на информированные источники.

По данным следствия, 40-летняя задержанная прибыла в Южную Корею в декабре 2018 года, выдавая себя за политического беженца. При этом, по мнению следователей, она работает на спецслужбы КНДР с 2016 года.

Вербовка это женщины северо-корейскими спецслужбами произошла, предположительно, в 2012 году, когда она была посредником для бежавших в Южную Корею граждан КНДР, переводивших деньги своим родственникам.

Кроме того, женщину обвиняют в том, что она добилась возвращения в Северную Корею одного из беженцев в 2016 году.

Ранее северокорейских фермеров отправили в трудовые лагеря за недостачу кукурузы.

Фермерам было приказано отдавать на нужды правительства 60% своего урожая. В условиях надвигающегося кризиса многие земледельцы попытались скрыть продовольственные запасы от инспекторов.