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Военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в Минобороны Белоруссии

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BelTA/via Reuters

Атташе по вопросам обороны, военный и военно-воздушный атташе при Посольстве Республики Польша в Минске полковник Ярослав Кембровски был вызван в белорусское Министерство обороны, говорится в Telegram-канале белорусского военного ведомства.

«До польского военного представителя была доведена информация в отношении безосновательных и неправомерных обвинений польской стороны в причастности белорусских военнослужащих к миграционному кризису на польско-белорусской границе», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что «для предъявления таких серьезных претензий требуются веские доказательства», без них обвинения будут расцениваться как «провокации в отношении Вооруженных Сил Белоруссии».

В белорусском ведомстве также напомнили, что польская сторона должна была уведомить Минск о своей деятельности у общей границы, но никаких извещений и приглашений наблюдателей до сих пор не получила. Белоруссия выразила обеспокоенность увеличением численности польских военнослужащих у границы и отсутствием «объективной аргументации» их нахождения там.

По официальной информации польской стороны, к вечеру 8 ноября у польско-белорусской границы было размещено более 12 тыс. военнослужащих, отметили в белорусском военном ведомстве. Там указали, что польское минобороны «не готово к конструктивному диалогу по возникшим спорным вопросам или не желает диалога».

Ранее сообщалось, что на границе Польши и Белоруссии было зафиксировано более 300 попыток прорыва мигрантов.

«Газета.Ru» ведет трансляцию происходящего на границе.

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