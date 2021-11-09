Байден прокомментировал данные опроса о рекордном падении рейтинга

Президент США Джо Байден прокомментировал данные опроса, которые показали падение его рейтинга до 38%. Об этом его спросили в эфире телеканала WKRC-TV.

Байден сказал, что он ознакомился с другими данными о президентском рейтинге, которые говорят о почти 50% поддержке населения. По его словам, рейтинг начнет расти, когда решения его администрации дойдут до простых американцев.

Он отметил, что его рейтинг находится на том же уровне, что и у предыдущих президентов США, включая Барака Обаму и Билла Клинтона. Глава Белого дома подчекрнул, что большое число американцев обеспокоены из-за пандемии и связанного с ней кризиса.

«Поймите, я баллотировался в президенты не из-за опросов общественного мнения», — добавил он.

Из результатов опроса газеты USA Today и Саффолкского университета следует, что действия Байдена на посту главы государства отрицательно оценивают 59% опрошенных американцев, еще 3,2% воздержались. 46 % говорят, что президент справился с работой хуже, чем они ожидали. Еще хуже дела у вице-президента Камалы Харрис, деятельность которой одобряют только 28% граждан, 51% же придерживается противоположного мнения.