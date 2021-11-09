Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лолита Милявская нелицеприятно высказалась о Цекало 06:47
Овечкин признан второй звездой матча «Вашингтона» с «Баффало» 06:31
Сильные волны мешают эвакуации экипажа разломившегося пополам судна в Приморье 06:27
«Ведомости»: банки не захотели вычислять прожиточный минимум должников 06:21
В результате давки на концерте Трэвиса Скотта россияне не пострадали 06:13
Овечкину осталось забросить 25 шайб до третьего места в списке лучших... 06:10
Россияне перечислили самые простые профессии 05:59
В Росреестр обяжут передавать геопространственные данные 05:56
Врач Рыль раскрыла пользу употребления цикория 05:52
В Сингапуре власти перестанут оплачивать лечение COVID-19 невакцинированным 05:45

Байден прокомментировал данные опроса о рекордном падении рейтинга

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал данные опроса, которые показали падение его рейтинга до 38%. Об этом его спросили в эфире телеканала WKRC-TV.

Байден сказал, что он ознакомился с другими данными о президентском рейтинге, которые говорят о почти 50% поддержке населения. По его словам, рейтинг начнет расти, когда решения его администрации дойдут до простых американцев.

Он отметил, что его рейтинг находится на том же уровне, что и у предыдущих президентов США, включая Барака Обаму и Билла Клинтона. Глава Белого дома подчекрнул, что большое число американцев обеспокоены из-за пандемии и связанного с ней кризиса.

«Поймите, я баллотировался в президенты не из-за опросов общественного мнения», — добавил он.

Из результатов опроса газеты USA Today и Саффолкского университета следует, что действия Байдена на посту главы государства отрицательно оценивают 59% опрошенных американцев, еще 3,2% воздержались. 46 % говорят, что президент справился с работой хуже, чем они ожидали. Еще хуже дела у вице-президента Камалы Харрис, деятельность которой одобряют только 28% граждан, 51% же придерживается противоположного мнения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть