Евросоюз обсуждает корректировку санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом

Евросоюз продолжает обсуждать корректировку режима санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Продолжаются дискуссии в Совете о поправках к существующему режиму санкций в отношении Белоруссии, о корректировке этого режима в соответствии с новыми угрозами, в том числе, использовании мигрантов», — заявил представитель Еврокомиссии.

Он также заявил, что Еврокомиссия располагает данными о группе в несколько сотен человек в Белоруссии у границы с Польшей.

Исполнительный орган ЕС считает, ситуация является продолжением попыток «режима» президента страны Александра Лукашенко использовать мигрантов для дестабилизации Евросоюза.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. На днях ситуация с мигрантами обострилась. В связи с этим Польша закрывает один из пунктов пропуска через границу с Белоруссией

Трансляцию происходящего на границе ведет «Газета.Ru».