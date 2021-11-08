Киев заявил о готовности к «развитию событий» на границе с РФ

Киев готов к любому «развитию событий» относительно ситуации на границе с Россией, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Его слова приводит РИА «Новости».

«Российская Федерация уже давно держит вблизи границ Украины специфические группировки войск. Их характер и активность позволяют делать определенные выводы об их назначении. Конечно, они под прицелом как наших спецслужб, так и спецслужб наших партнеров. Но разведчики заметили, что там происходят определенные изменения. Не столько количественные, сколько качественные. Происходит определенное усиление. Именно такие изменения и стали причиной обеспокоенности».

Накануне Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает информацией о скоплении войск у украинских границ.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

В связи с этим в США призвали президента Джо Байдена поставить оружие на Украину.