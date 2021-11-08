Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине обвинили Москву в остановке «нормандского формата» 21:36
Состоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-226Т 21:34
Экс-игрок «МЮ»: хотелось что-то сделать со Суаресом, но не на глазах... 21:26
«Российская ЛГБТ-сеть» включена в реестр иноагентов 21:22
В ООН осудили использование беженцев на польско-белорусской границе... 21:19
В Киеве заявили о частичной смене состава в контактной группе... 21:12
Зеленский одобрил лишение Антикоррупционного бюро Украины статуса силового органа 20:59
Пловец погиб в результате одновременной атаки тигровой и большой белой акулы 20:59
Парикмахер сделала из состриженных волос портрет Бориса Джонсона 20:56
В НХЛ ответили на вопрос о контакте с Россией по смягчению... 20:54

Киев заявил о готовности к «развитию событий» на границе с РФ

close
100%
Depositphotos

Киев готов к любому «развитию событий» относительно ситуации на границе с Россией, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Его слова приводит РИА «Новости».

«Российская Федерация уже давно держит вблизи границ Украины специфические группировки войск. Их характер и активность позволяют делать определенные выводы об их назначении. Конечно, они под прицелом как наших спецслужб, так и спецслужб наших партнеров. Но разведчики заметили, что там происходят определенные изменения. Не столько количественные, сколько качественные. Происходит определенное усиление. Именно такие изменения и стали причиной обеспокоенности».

Накануне Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает информацией о скоплении войск у украинских границ.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

В связи с этим в США призвали президента Джо Байдена поставить оружие на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть