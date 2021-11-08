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Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования в России

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», — говорится в документе.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее российский лидер на заседании Совета безопасности РФ заявил о подготовке основ государственной политики в сфере стратегического планирования. При этом, отметил Путин, при совершенствовании стратегического планирования необходимо использовать опыт других стран и крупных компаний, адаптировав его к российским условиям, а «не слепо копировать прежние методики».

Президент утвердил Стратегию национальной безопасности страны 3 июля. Документ определяет национальные интересы и приоритеты России, цели и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности и развития страны в долгосрочной перспективе.

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