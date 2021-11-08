Обама раскритиковал Путина за отсутствие на климатическом саммите в Глазго

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал президентов России и Китая за отказ от личного участия в климатическом саммите COP26 в Глазго. Об этом он сообщил на одной из сессий Рамочной конвенции ООН об изменении климата, передает РИА «Новости».

По его словам, прискорбно, что лидеры двух крупнейших источников выбросов, Китая и России, отказались присутствовать на мероприятиях.

Обама добавил, что США и Европа должны стать лидерами в этом вопросе, но подчеркнул, что остальные страны, включая Россию, также должны участвовать в решении климатических проблем.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал на саммите в Глазго, посвященном глобальным изменениям климата, российского лидера Владимира Путина и его политику в области охраны природы.

На пресс-конференции по итогам встречи глава Белого дома также обвинил Китай, который, по его словам, претендует на мировое лидерство, в неучастии в международных форумах. Председатель ЦК КПК Си Цзиньпин не участвовал в саммите в шотландском городе.